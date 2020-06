Actualidade

Os mergulhos exploratórios para o mapeamento do lixo nos fundos de três áreas marinhas classificadas nos Açores já "estão a ser realizados" e os resultados permitirão elaborar mapas para a posterior remoção do lixo marinho e recuperação daqueles habitats.

Conforme avançou hoje o diretor regional dos Assuntos do Mar, Filipe Porteiro, "já começaram os trabalhos iniciais de conservação no mar" enquadrados na ação "Gestão de Habitats Costeiros", no âmbito do LIFE IP Azores Natura, "o maior projeto de conservação alguma vez concebido para os Açores".

Estas ações de mergulho para mapeamento de lixo são coordenadas pela Direção Regional dos Assuntos do Mar, com a colaboração da empresa Flying Sharks.