Covid-19

O presidente do município raiano de Elvas, onde se localiza a fronteira do Caia, recebeu hoje com "satisfação" o anúncio de Espanha de que reabre as fronteiras com Portugal e França em 22 de junho.

"É positivo [o anúncio de Espanha], face àquilo que estamos a viver em termos económicos", afirmou Nuno Mocinha, em declarações à agência Lusa.

Espanha vai levantar as restrições à entrada de pessoas nas fronteiras com Portugal e França a partir de 22 de junho, segundo anunciou hoje a ministra da Indústria, Comércio e Turismo espanhola, Reyes Maroto.