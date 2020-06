Actualidade

Três homens foram detidos por suspeitas de crimes de roubo qualificado, coação agravada e detenção de arma proibida nos concelhos de Sintra e Cascais, no âmbito da operação "Placard", anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, no âmbito da operação "Placard", identificou e deteve um homem de 21 anos em flagrante delito, por detenção de arma proibida, e outros dois de 18 anos, por suspeitas da prática de crimes de roubo qualificado, coação agravada e detenção de arma proibida.

De acordo com a PJ, os homens são suspeitos de, no passado mês de janeiro, conjuntamente com outro autor já detido e em prisão preventiva, terem entrado em vários estabelecimentos comerciais, solicitando que fossem registadas apostas avultadas no sistema do jogo Placard (da Santa Casa da Misericórdia) nos concelhos de Sintra e Cascais, no distrito de Lisboa.