Maddie

O Ministério Público de Braunschweig, na Alemanha, assumiu hoje que Madeleine Mccan, desaparecida em 2007 no Algarve aos 3 anos de idade, está morta.

"Gostava de começar por dizer que na investigação do desaparecimento da criança britânica Madeleine Mccan, com 3 anos, da Praia da Luz, no Algarve, assumimos que a menina está morta," afirmou Christian Wolters, procurador e porta-voz, durante uma declaração à imprensa sem direito a perguntas.

JDS// ZO