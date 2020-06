Actualidade

O movimento de passageiros nos aeroportos caiu 15,4% no primeiro trimestre do ano para 9,5 milhões em termos homólogos, depois de uma subida de 6,3% face ao trimestre anterior.

Segundo os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o impacto da pandemia covid-19 e das medidas restritivas adotadas ao nível do espaço aéreo foi "significativo" no mês de março, com "acentuadas reduções no movimento de passageiros nos principais aeroportos nacionais", que se situaram entre as 55,8% no aeroporto do Porto e as 49,1% no aeroporto do Funchal.

Esse impacto foi mais visível a partir do início da segunda quinzena do mês de março, com reduções acima de 90% nos últimos dias.