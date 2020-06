Actualidade

Apenas as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, o Cávado e a região de Aveiro superavam a média nacional do índice sintético de desenvolvimento regional, em 2018, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Os resultados de 2018 revelam que quatro das 25 sub-regiões NUTS III superavam a média nacional: as áreas metropolitanas de Lisboa (106,59) e do Porto (102,66), o Cávado (101,70) e a região de Aveiro (100,84)", indica o INE.

O índice sintético de desenvolvimento regional é calculado com base no desempenho das regiões em três áreas: competitividade, coesão e qualidade ambiental.