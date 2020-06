Covid-19

A Associação de Bares e Discotecas da Movida do Porto anunciou hoje que vai avançar com uma manifestação este sábado no Porto para reivindicar a reabertura do setor que está encerrado desde março devido à pandemia de covid-19.

"Perante uma completa ausência de resposta por parte do Governo e de um plano para a reabertura do setor decidimos que neste momento não estaríamos mais dispostos a aguardar e vamos partir para uma ação de visibilidade de rua de forma a sensibilizar e a alertar as autoridades do momento muito difícil que neste momento passamos", declarou à agência Lusa o presidente da Associação de Bares e Discotecas da Movida do Porto.

Em entrevista telefónica à Lusa, Miguel Camões sublinhou, contudo, que os bares vão estar encerrados.