O vice-presidente do governo madeirense, Pedro Calado, disse hoje que o Governo da República não dará aval à região para um endividamento de 500 milhões de euros, no âmbito do Orçamento Suplementar da República, conforme anunciou o PS/Madeira.

"Sabe o senhor deputado o que o senhor secretário de Estado das Finanças respondeu? 'Oh, senhor vice-presidente, o aval do Estado nesta linha nem pensar'", revelou Pedro Calado no parlamento regional, dirigindo-se ao socialista Paulo Cafôfo e dando conta de uma "conversa técnica" que teve com o secretário de Estado Mourinho Félix.

Na quarta-feira, o deputado regional socialista Paulo Cafôfo afirmou que o arquipélago iria poder endividar-se em 500 milhões de euros, ao abrigo do Orçamento Suplementar da República, para custear as consequências da pandemia da covid-19.