Covid-19

Os bancos supervisionados pelo Banco de Portugal têm de aplicar as regras do BCE relativas à utilização das projeções macroeconómicas nas estimativas de perdas com créditos durante a crise da covid-19, divulgou hoje o regulador e supervisor bancário.

O Banco de Portugal publicou hoje uma carta-circular em que aplica para os bancos que supervisiona as regras ('guidance') já definidas pelo Banco Central Europeu (BCE) sobre contabilização de perdas com créditos, estendendo assim as regras de Frankfurt a todos os bancos que operam em Portugal.

O BCE supervisiona diretamente os maiores bancos da zona euro (as chamadas instituições significativas, que em Portugal são a Caixa Geral de Depósitos, BCP, Novo Banco), enquanto os bancos centrais de cada país (no caso, o Banco de Portugal) supervisionam as menos significativas.