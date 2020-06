Brexit

O embaixador da Alemanha junto da União Europeia (UE) apelou hoje ao Reino Unido para adotar uma "abordagem mais realista" nas negociações do 'Brexit', atualmente num impasse.

Michael Clauss defendeu, num encontro no 'think tank' European Policy Centre, que os britânicos não podem ter simultaneamente "plena soberania e acesso total ao mercado único da UE".

O embaixador, cujo país assume a presidência da UE no segundo semestre de 2020, disse que os últimos meses deste ano vão ser "dominados" pelas negociações do 'Brexit' e que Berlim vê a conclusão de um acordo como uma prioridade, lado a lado com a aprovação pelos 27 do fundo de recuperação económica europeu.