Actualidade

O funeral da escritora portuguesa Maria Velho da Costa, que morreu a 23 de maio, aos 81 anos, realiza-se no domingo, em Lisboa, revelou hoje a família.

Numa mensagem na rede social Facebook, o filho da escritora revelou que o velório se realiza no sábado, a partir das 17:30, na Igreja do Santo Condestável, e que o funeral será no domingo à tarde, no cemitério dos Olivais.

Maria Velho da Costa, ficcionista, ensaísta e dramaturga, morreu a 23 de maio, de forma súbita, em casa, em Lisboa.