O antigo bastonário Guilherme Figueiredo considerou hoje que o comunicado do conselho geral da Ordem dos Advogados (OA) sobre a situação financeira referente a 2019 é um "conjunto de falsidades e meias-verdades, de evidente má-fé" e "uma retaliação".

Numa carta enviada ao atual bastonário Menezes Leitão, com o título "construir o inimigo: a forma política e a Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo e mais 18 signatários dizem estar "perante uma retaliação pelo facto de o anterior Conselho Geral ter mandado auditar" as contas dos dois mandatos anteriores, "que mereceram a reprovação geral", já que alguns dos membros do conselho visado na auditoria, integram o atual órgão.

No final de maio, o Conselho Geral da AO revelou ter sido confrontado com "inúmeros problemas" financeiros encontrados aquando da sua posse, declarando não se rever "nessas contas" e "na forma de gestão" do anterior mandato, de Guilherme Figueiredo.