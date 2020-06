Actualidade

Quase 1,9 milhões de pessoas solicitaram o subsídio de desemprego nos EUA na semana passada, o nono declínio consecutivo desde que os pedidos dispararam em meados de março, divulgou hoje o departamento do trabalho norte-americano.

Apesar do decréscimo, o número semanal de pedidos ainda é mais do dobro do registado antes da pandemia de covid-19.

O número total de pessoas a receber o subsídio de desemprego, por seu turno, ascendeu, no período em causa, a 21,5 milhões, com as recontratações a compensar alguns despedimentos.