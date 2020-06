Covid-19

O secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, garantiu hoje que a Autoridade Marítima Nacional (AMN) "está perfeitamente preparada e reforçada" para coordenar a segurança nas praias com o início da época balnear.

"A autoridade marítima está perfeitamente preparada e reforçada para fazer o seu trabalho de coordenação daquilo que tem sido ao longo dos anos, que tem a ver precisamente com garantir, por quem usa as nossas praias, a maior segurança possível", disse Jorge Seguro Sanches.

O governante falava à agência Lusa no final de uma reunião de trabalho da Autoridade Marítima Nacional, na Capitania do Porto de Sines, no distrito de Setúbal, para preparação da época balnear deste ano, que abre no próximo sábado com novas regras no acesso às praias, devido à pandemia de covid-19.