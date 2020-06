Covid-19

O presidente da Câmara Municipal de Almeida, no distrito da Guarda, considerou hoje "importante" a decisão do Governo espanhol em reabrir as fronteiras com Portugal a 22 de junho, por permitir o regresso das relações transfronteiriças.

"Esta abertura [das fronteiras] é importante para os nossos territórios", disse hoje António José Machado à agência Lusa.

O autarca ainda espera "que haja uma clarificação" da parte das autoridades dos dois países relativamente à data da reabertura das fronteiras, mas reage com "satisfação" ao anúncio feito hoje pela ministra da Indústria, Comércio e Turismo espanhola, Reyes Maroto.