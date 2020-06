Covid-19

As economias africanas vão precisar de uma suspensão dos pagamentos da dívida durante pelo menos três anos, defendeu hoje o ministro das Finanças do Gana, que tem liderado as negociações sobre o alívio da dívida.

"Se não interviermos em África e conseguirmos uma maneira de adiar este serviço da dívida durante pelo menos três anos, vamos entrar numa recessão e tornar a recuperação muito mais lenta do que devia ser", argumentou Ken Ofori-Atta durante uma conferência virtual organizada pelo Centro de Estudos Africanos da Universidade de Harvard, em Boston.

Os países africanos precisam de congelar os pagamentos da dívida para poderem libertar fundos para combater a pandemia da covid-19 e revitalizar as economias que foram atingidas não só pelo surto, mas também pela descida dos preços das matérias primas, causando fortíssimos desequilíbrios nas contas públicas.