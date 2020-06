Covid-19

Lisboa, 04 jun 2020 (Lusa) -- Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua hoje a região com mais novos casos de infeção pelo novo coronavírus, com 93,3% dos 331 casos reportados no país, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Esta região, onde nos últimos dias se tem concentrado a realização de testes para detetar a doença, tinha 91,5% dos novos casos revelados na quarta-feira e 81,02% dos novos casos reportados na terça-feira.

De acordo com o boletim hoje divulgado, no último dia foram registados oito óbitos, para um total de 1.455 desde o início da contagem em Portugal, cinco dos quais na região Norte e três na região de Lisboa.