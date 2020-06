Covid-19

A agência norte-americana para a ajuda ao desenvolvimento (USAID) já apoiou a resposta de Moçambique à covid-19 com mais de seis milhões de euros, incluindo financiamento à formação de trabalhadores de saúde, disse hoje um responsável deste organismo.

Kenneth Staley, líder do grupo de trabalho da USAID para a covid-19, disse hoje, em resposta à Lusa, que a agência norte-americana contribuiu já com sete milhões de dólares (6,2 milhões de euros) para o combate e prevenção da covid-19 em Moçambique, mais do dobro dos 2,8 milhões (2,5 milhões de euros) de contributos que foram anunciados em inícios de abril.

As declarações foram feitas hoje numa conferência promovida pelo centro de comunicações para África do Departamento de Estado.