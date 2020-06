Covid-19

Uma central fruteira do Bombarral, no distrito de Leiria, tem 11 trabalhadores infetados por covid-19, estando as autoridades de saúde a realizar testes a todos os 330 funcionários, disse hoje a diretora dos Centros de Saúde Oeste Norte.

Ana Pisco, diretora do Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Norte, afirmou à agência Lusa que a empresa tem "11 casos confirmados", que se encontram em isolamento profilático, e que, até sexta-feira, todos os trabalhadores da central fruteira vão ser testados.

"A central fruteira está nas nossas prioridades de testagem, porque os testes estavam marcados para segunda-feira e foram antecipados por o surto estar a evoluir", explicou.