Actualidade

Pelo menos 23 civis morreram no nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo) durante um ataque do grupo armado Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo (Codeco), uma milícia que opera na região.

O ataque ocorreu na noite de terça-feira, na aldeia de Moussa, província de Ituri, segundo ativistas da sociedade civil citados pela agência noticiosa Efe.

A incursão aconteceu depois de uma reunião entre o governador da província, Jean Bamanisa, com os chefes locais.