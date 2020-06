Actualidade

O projeto de cooperação cultural Artemrede, que reúne 17 municípios portugueses, vai liderar o projeto internacional "Southern Coalition", com parceiros de 10 países europeus, anunciou hoje a organização.

A iniciativa inclui 14 parceiros de 10 países, geograficamente posicionados ao longo do Mediterrâneo e dos Balcãs, de acordo com um comunicado da Artemrede.

As organizações integradas na "Southern Coalition" ("Aliança do Sul", em tradução livre) "identificam-se com uma ideia cultural e política do sul, e estão interessadas em desenvolver estratégias de colaboração baseadas em princípios e valores comuns que resultam da especificidade do trabalho nas periferias", assinala a Artemrede.