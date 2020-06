Actualidade

Cerca de 10 pessoas em Macau assinalaram o 31.º aniversário de Tiananmen dentro de uma casa, com transmissão online, após as autoridades terem proibido a vigília, numa decisão sem precedentes, com a justificação da prevenção à covid-19.

"Espero que este tenha sido o único ano que tivemos de fazer isto e que para o ano possamos fazer a vigília na rua", disse Luis Leong, um dos cerca de 10 participantes do evento organizado numa casa do deputado pró-democracia Ng Kuok Cheong, que serve de sede da União de Macau para o Desenvolvimento da Democracia, associação que organiza as vigílias em Macau, que se costumam realizar no Largo do Senado.

O território já não regista casos novos da covid-19 há cerca de dois meses e já não tem nenhum caso ativo.