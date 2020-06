Covid-19

As Lojas do Cidadão da Área Metropolitana de Lisboa mantêm-se encerradas até ao dia 15 de junho, dado o elevado número de pessoas infetadas pela covid-19 na região, segundo uma declaração de retificação publicada hoje em Diário da República.

O gabinete da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, anunciou na sexta-feira passada que as Lojas de Cidadão reabriam para atendimento presencial mediante marcação prévia (além de regras para lotação máscara e uso obrigatório de máscara), com exceção das localizadas na Área Metropolitana de Lisboa (AML), cuja decisão de abertura seria reavaliada hoje em Conselho de Ministros.

No entanto, foi hoje publicada em Diário da República uma declaração que retifica a resolução do Conselho de Ministros de 29 de maio e altera a data até à qual estas Lojas do Cidadão permanecem encerradas: ao invés do dia 01 de junho, como acabou por ser publicado, 15 de junho.