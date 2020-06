Covid-19

Os partidos com representação parlamentar deverão aprovar, na sexta-feira, a constituição de uma comissão eventual para o acompanhamento das respostas à pandemia de covid-19, a transparência e eficácia das medidas, e ainda do processo de recuperação.

CDS-PP, PS e PAN deram entrada na Assembleia da República de projetos de resolução com vista à constituição de uma comissão eventual, e no debate de hoje justificaram que a resposta à crise é transversal a vários temas e várias comissões permanentes.

Apesar de todas as forças políticas que intervieram se terem pronunciado a favor, PCP e BE alertaram para um possível esvaziamento ou duplicação do trabalho das comissões já existentes.