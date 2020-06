Covid-19

A Comissão Europeia confirmou hoje estar "em contacto" com o Governo português sobre possíveis ajudas estatais à companhia aérea de bandeira TAP, dado o impacto da crise gerada pela covid-19 na transportadora.

"A Comissão está em contacto com as autoridades portuguesas sobre possíveis medidas de apoio de Portugal a favor da TAP", afirma porta-voz oficial do executivo comunitário em resposta escrita enviada hoje à agência Lusa.

Porém, "não temos comentários a fazer", adianta a responsável.