Actualidade

O grupo de trabalho para "análise, atualização e adaptação" dos regimes dos contratos laborais dos profissionais do espetáculo reúne---se, pela primeira vez, na sexta-feira, disse hoje à Lusa fonte oficial do gabinete da ministra da Cultura.

A reunião, na qual irão participar a ministra da Cultura, Graça Fonseca, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, e "entidades representativas do setor da Cultura", segundo a mesma fonte, inicia-se pelas 15:00 no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, onde se situa o Ministério da Cultura.

De acordo com a mesma fonte, vão também participar na reunião o diretor-geral das Artes (DGArtes), Américo Rodrigues, o diretor-geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), Silvestre Lacerda, e o presidente do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), Luís Chaby Vaz.