Covid-19

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) alertou hoje para a possibilidade de um "aumento da pobreza da população" com base nos resultados de um estudo sobre os pedidos de ajuda às juntas de freguesia devido à pandemia de covid-19.

"O CNS alerta para o facto de estes resultados poderem refletir um aumento da pobreza na população, associado às alterações bruscas no mercado de trabalho e no rendimento, seja por situação de 'lay-off' ou desemprego", refere um comunicado daquele órgão, na sequência de um estudo com base num inquérito 'online' remetido às 3.092 freguesias portuguesas e que obteve 860 respostas válidas (27,8%).

O CNS é um órgão de consulta do Governo na definição de políticas de saúde e tem por missão proporcionar a participação das várias entidades científicas, sociais, culturais e económicas na procura de consensos alargados.