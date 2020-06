Covid-19

O aumento da capacidade dos locais de culto, a reabertura das piscinas cobertas, ginásios, academias e a retoma de atividades desportivas em pavilhão foram algumas das novas medidas de desconfinamento aprovadas hoje no Conselho do Governo da Madeira.

A resolução menciona que, a partir do próximo sábado, os locais de culto "deixam de estar limitados a um terço da sua capacidade, passando para 50%, mantendo-se as demais normas sanitárias".

Dois dias depois, podem reabrir as piscinas cobertas, para o setor federado, os ginásios e as academias e podem ser retomadas as atividades desportivas em pavilhão, anuncia o texto das conclusões do encontro.