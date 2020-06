Actualidade

O Projeto Educativo em Dança de Repertório para Adolescentes (P.E.D.R.A.), que ao longo nos últimos três anos envolveu cerca de 70 jovens, culmina no dia 14 com uma sessão pública, que a pandemia da covid-19 decretou que fosse 'online'.

Nesse dia, às 18:00, serão apresentados os trabalhos desenvolvidos pelos jovens participantes na terceira edição do P.E.D.R.A., em simultâneo no Porto, Lisboa e Viseu, num regime de cocriação entre os participantes e um coreógrafo local, e com o acompanhamento da coreógrafa Vera Mantero, a convidada desta edição.

Num encontro hoje com a imprensa, que decorreu 'online', Vera Mantero salientou a importância que "pessoas destas idades contactem com a dança contemporânea, que é multidisciplinar" e "faz apelo a outros recursos, como a voz, a escrita, os objetos, as ações".