Covid-19

Lisboa, 04 jun 2020 (Lusa) -- O Governo decidiu hoje apoiar programas de alojamento de emergência, como a conversão do alojamento local em arrendamento acessível de longa duração, já em curso em Lisboa e no Porto, anunciou hoje o primeiro-ministro, António Costa.

António Costa, que anunciou as medidas no seguimento da reunião de hoje do Conselho de Ministros, que se reuniu em Lisboa, justificou a medida com a resposta "às necessidades de muitas famílias"

"Iremos apoiar os programas municipais em curso, designadamente nas cidades do Porto e de Lisboa, tendo em vista a reconversão de fogos de alojamento local para arrendamento acessível de longa duração", afirmou o primeiro-ministro.