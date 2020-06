Covid-19

O primeiro-ministro afirmou hoje que o regime simplificado de 'lay-off' de proteção à manutenção de postos de trabalho vai vigorar até julho, sendo depois substituído por três mecanismos alternativos consoante a quebra de faturação das empresas.

O processo de substituição do regime de 'lay off' foi anunciado por António Costa no final do Conselho de Ministros, que aprovou o Programa de Estabilização Económica e Social - plano que vai vigorar até ao fim do ano e enquadrará o futuro Orçamento Suplementar.

Após o fim do regime de "lay-off" no final de julho, segundo o primeiro-ministro, entrarão em vigor três mecanismos alternativos.