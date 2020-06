Actualidade

O Marítimo e o Vitória de Setúbal empataram hoje 1-1, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com ambas as equipas a aumentaram a série de jogos sem vencer no campeonato.

No regresso da competição, após quase três meses de paragem, devido à pandemia de covid-19, o Marítimo entrou melhor na partida e adiantou-se no marcador aos 11 minutos, com um golo de Correa, com o Vitória de Setúbal a empatar por Guedes, aos 82 minutos.

O Marítimo viu ainda dois golos serem anulados.