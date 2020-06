Actualidade

Centenas de trabalhadores do setor da Cultura juntaram-se hoje na Avenida dos Aliados, no Porto, para contestar a "falta de apoios e medidas" para o setor e a necessidade de se travar uma "precariedade que dura há anos".

"Olha a Cultura, olha a Cultura que está na rua para lutar, porque não tem, porque lhe falta orçamento para a salvar" e "Queremos voltar, precisamos de voltar, nunca calados" foram alguns dos apelos feitos por várias centenas de trabalhadores, que hoje ocuparam a Avenida dos Aliados.

Em uníssono, profissionais do circo, teatros, bibliotecas, museus, casas de espetáculo e companhias juntaram-se para contestar "a precariedade sistémica que dura há anos no setor", garantiu à Lusa Gonçalo Gregório, membro do Sindicato dos Trabalhadores de Espetaculos, do Audiovisual e dos Musicos (Cena-STE).