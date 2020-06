Covid-19

Redação, 04 jun 2020 (Lusa) - O Banco do Fomento vai gerir um fundo de capitalização de empresas e o Estado vai pedir a Bruxelas que possa funcionar como banco de retalho, anunciou hoje o Governo, no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social.

As medidas deste programa (PEES) incluem um "fundo de capitalização de empresas, a ser gerido pelo Banco de Fomento, para participação em operações de capitalização de empresas viáveis com elevado potencial de crescimento, em setores estratégicos e com orientação para mercados externos", avançou o executivo, no final da reunião de Conselho de Ministros de hoje.

O Governo pretende ainda incentivar o "financiamento de PME [pequenas e médias empresas] no mercado de capitais, mediante um veículo especial de aquisição de dívida emitida por PME e colocação dessa dívida no mercado de capitais, através da emissão de obrigações", lê-se no 'site' criado para divulgar as medidas.