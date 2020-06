Actualidade

Cerca de 80 trabalhadores do setor da Cultura concentraram-se hoje na Praça da República, em Viana do Castelo, e reclamaram a criação do estatuto do trabalhador intermitente, para fazer face a situações de "exceção" como a covid-19.

"O que pretendemos com esta manifestação é que se crie o estatuto do trabalhador intermitente que, infelizmente, ainda funciona a recibos verdes, e que, num momento de total paragem, como foi o caso de agora, não tem direitos absolutamente nenhuns, fica totalmente desprotegido, à mercê do que acontecer", afirmou hoje Linda Rodrigues.

A atriz, encenadora e escritora de Viana do Castelo, e uma das organizadoras da ação "pacífica, sem ruído, com distanciamento mínimo de dois metros", que decorreu entre as 18:00 e cerca as 20:00, disse que aquele estatuto deve "abranger as especificidades do setor", acrescentando que "muitos colegas do setor artístico estão numa situação de fome".