Actualidade

O Museu do Côa (MC) abre ao público, no sábado, uma exposição do artista António Faria, "O Desenho, força que nasce do silêncio", no âmbito de uma parceria com o Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado (MNAC).

Em declarações prestadas hoje à agência Lusa, o presidente da Fundação Côa Parque (FCP), Bruno Navarro, disse que esta exposição está inserida nas comemorações do 10.º aniversário do MC, que se vão prologar até ao final do ano, com um conjunto de iniciativas de âmbito cultural.

"Como é o ano em que se assinala o 10.º aniversário do museu, que abriu ao público em julho de 2010, vamos apresentar um conjunto de iniciativas culturais, adaptadas a estes tempos de pandemia", afirmou o responsável pela FCP.