Actualidade

Mais de meia centena de profissionais da Cultura manifestaram-se hoje frente ao Teatro Lethes, em Faro, para exigir medidas urgentes de apoio ao setor, que continua praticamente parado, mesmo após a anunciada reabertura das salas de espetáculo.

Alguns manifestantes empunhavam cartazes onde podiam ler-se frases como "Queremos trabalhar" ou "Ó artista, toma lá 100 paus e cria", tendo sido criada uma tribuna pública no cimo das escadarias daquele teatro, onde intervieram vários artistas.

Um das primeiras intervenções foi a de Luís Vicente, de A Companhia de Teatro do Algarve (ACTA), que frisou que, apesar de a sua companhia poder ser considerada "privilegiada", por continuar a receber financiamento público, irá debater-se com o problema da limitação de lugares do público.