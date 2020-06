Covid-19

O Governo vai lançar 523 milhões de euros em obras em escolas, equipamentos sociais, reabilitação habitacional e no combate a incêndios, anunciou hoje o primeiro-ministro, António Costa, no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social.

Este programa inclui trabalhos de prevenção estrutural de incêndios florestais, com faixas de interrupção de combustíveis, sendo que executivo prevê a "realização de 2.500 hectares/ano de faixas, para criação de condições favoráveis à supressão de incêndios rurais", lê-se no PEES.

O executivo vai também lançar um programa para a erradicação do amianto em 700 escolas do país, no valor de 60 milhões de euros, aproveitando o encerramento dos estabelecimentos de ensino devido à covid-19.