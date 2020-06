Covid-19

O primeiro-ministro considerou hoje que a decisão do Presidente da República de assinalar o 10 de Junho "com enorme sobriedade" é um sinal de respeito pelos cidadãos no momento "particularmente emotivo" que o país atravessa.

António Costa fez este elogio à forma como Marcelo Rebelo de Sousa pretende comemorar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, na parte final de uma entrevista que concedeu, em São Bento, à TVI e que foi conduzida pelos jornalistas Sérgio Figueiredo e José Alberto Carvalho.

Confrontado com o facto de o chefe de Estado ter limitado as comemorações à presença simbólica de oito convidados, António Costa referiu que "o Presidente da República exerceu o seu direito e o seu poder para definir quais as regras do 10 de Junho", tendo consultado o Governo.