Actualidade

O autocarro que transportava a equipa de futebol do Benfica foi atingido, na noite de quinta-feira, com "uma pedrada" quando estava a caminho do centro de estágio do clube, no Seixal, confirmou à agência Lusa a PSP.

"Uma pedrada atingiu o autocarro" quando regressa ao centro de estágio no Seixal, distrito de Setúbal, depois do empate com o Tondela (0-0), no Estádio da Luz, em Lisboa, disse o porta-voz da Direção Nacional da PSP, intendente Nuno Carocha.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, que também dá conta de que os jogadores das 'águias' Zivkovic e Weigl foram transportados a uma unidade hospitalar em Lisboa.