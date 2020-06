Actualidade

O Benfica condenou hoje o apedrejamento do autocarro da equipa de futebol, na deslocação para o centro de estágios, no Seixal, depois do empate caseiro 0-0 frente ao Tondela, confirmando que Weigl e Zivkovic foram transportados para um hospital.

"O Sport Lisboa e Benfica repudia e lamenta o criminoso apedrejamento de que foi vítima o autocarro dos seus jogadores à saída da A2, quando se dirigia para o centro de estágios do Seixal, no final do jogo frente ao Tondela, realizado hoje no Estádio da Luz", lê-se no comunicado dos 'encarnados'.

Antes, o porta-voz da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), o intendente Nuno Carocha, tinha confirmado à Lusa que "uma pedrada atingiu o autocarro", admitindo que "poderá haver feridos", uma vez que o incidente ocorreu depois de a escolta passar para a GNR.