Covid-19

Investigadores alertaram hoje para a possibilidade de as medidas de confinamento e de contenção da pandemia de covid-19 em África serem utilizadas pelos governos do continente para limitarem direitos e permitirem abusos das autoridades.

"Houve estratégias muito diferenciadas por parte dos países africanos para lidar com esta vasta pandemia. Países autoritários e países democráticos tiveram estratégias semelhantes - no caso do Ruanda e da África do Sul foram os primeiros a fechar as fronteiras, mais rigorosos na implementação do confinamento, da recomendação de medidas de distanciamento físico", afirmou a investigadora Ana Lúcia Sá, do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE (CEI-ISCTE) durante um seminário 'online' na quinta-feira.

"No entanto, aquilo a que temos vindo a assistir - e que poderemos ver já nos próximos tempos algumas consequências - é que todos os países que recorreram ao estado de emergência e ao estado de calamidade acabaram por caminhar um pouco em direção ao reforço do autoritarismo", acrescentou.