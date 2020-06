Actualidade

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) anunciou na quinta-feira à noite o lançamento de uma investigação independente contra o seu presidente, o nigeriano Akinwumi Adesina, que procura ser reeleito para um novo mandato.

Depois de adiar uma decisão por duas semanas, a instituição pan-africana de desenvolvimento, com sede em Abidjan, capital económica da Costa do Marfim, finalmente cedeu à exigência dos Estados Unidos, insatisfeitos com a investigação interna que exonerou completamente Adesina de acusações feitas por um grupo de denunciantes, que incluem "comportamento antiético, enriquecimento pessoal e favoritismo".

A "revisão independente deve ser conduzida por uma pessoa neutra, honesta e de alto calibre, com experiência inegável e reputação internacional comprovada, dentro de duas a quatro semanas no máximo, levando em consideração o calendário eleitoral" do Banco, que deve eleger o presidente no final de agosto, especifica-se no comunicado.