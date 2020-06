Actualidade

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, apelou na quinta-feira aos seus apoiantes para que não compareçam nas manifestações anti-Governo e pró-democracia agendadas para domingo, que, segundo o mandatário, são organizadas por "viciados" e "marginais".

"Pessoal de verde e amarelo [cores da bandeira do Brasil], que tem Deus no coração, que pensa no seu país, que é conservador, não compareçam a esse movimento, que esse pessoal não tem nada a oferecer. Bando de marginais. Muitos ali são viciados. Outros têm costumes dos mais variados possíveis, que não condizem com a maioria da sociedade brasileira. Querem tumulto, confronto", disse Bolsonaro, na sua transmissão semanal na rede social Facebook.

O chefe de Estado usou grande parte da sua transmissão em vídeo para criticar o movimento antifascista Antifa, que classificou como a "terceira onda" causada pela pandemia da covid-19, atrás da crise de saúde e da crise económica.