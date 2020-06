Covid-19

O Presidente argentino ampliou na quinta-feira por mais três semanas o isolamento social obrigatório na área metropolitana de Buenos Aires e em outros centros urbanos, o que irá perfazer 100 dias de confinamento.

Contudo, Alberto Fernández anunciou que se passa do isolamento ao distanciamento social nas zonas sem contágio comunitário.

"Vamos ampliar o isolamento por mais 21 dias, até 28 de junho, mas, desta vez, vamos fazer uma diferenciação. Nas áreas com contágio comunitário como Buenos Aires, Córdoba, Rio Negro e Chaco, continuará como está. No resto do país vamos passar do isolamento ao distanciamento social", afirmou a partir da residência oficial de Olivos, na grande Buenos Aires.