Venezuela

Representantes de partidos minoritários da oposição, que se distanciaram do líder opositor Juan Guaidó, pediram, quinta-feira, ao Tribunal Supremo de Justiça (STJ) que nomeie novas autoridades eleitorais para as próximas eleições parlamentares.

"Assumimos a decisão de vir ao STJ para solicitar-lhe que declare omissão legislativa e proceda a eleger um novo organismo eleitoral" explicou aos jornalistas Felipe Mujica, do partido Movimento Ao Socialismo (MAS).

Por outro lado, adiantou que a Venezuela está desde há um ano a tentar encontrar uma solução sobre como eleger um organismo eleitoral para poder convocar eleições no país, o que não foi possível fazer "através do mecanismo que deveria ter sido feito há muito tempo, que é a Assembleia Nacional (AN)".