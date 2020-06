EUA/Floyd

O condado de Los Angeles cancelou na quinta-feira as ordens de recolhimento obrigatório que estiveram em vigor nas últimas noites, com manifestações pacíficas a decorrerem em vários pontos da região em protesto contra a morte de George Floyd.

No dia em que decorreu uma cerimónia em memória do afro-americano em Minneapolis, e depois de os quatro polícias envolvidos na sua morte terem sido presos e acusados, os protestos continuaram no sul da Califórnia, com maior incidência em Los Angeles.

"A questão é que isto não é apenas sobre George Floyd, é sobre a desigualdade racial que continua a acontecer", disse à Lusa a cantora Zenia, que vive em Los Angeles e participou em vários protestos. "É uma marcha pela consciencialização e contra o 'statu quo' silencioso, mais que qualquer outra coisa".