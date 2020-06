Actualidade

Duas mulheres foram detidas quinta-feira pela polícia de Macau por suspeita de reunião ilegal, no dia em que se assinalou o 31.º aniversário do massacre de Tiananmen, informaram as forças de segurança.

"Verificou-se que duas mulheres eram suspeitas de violar as instruções relevantes deste departamento e realizaram atividades de manifestação", indicou o Corpo de Polícia de Segurança Pública.

"Como as duas mulheres mencionadas acima eram suspeitas de violar as leis de 'Direitos de reunião' (...), a polícia levou-as a este departamento para uma investigação mais aprofundada", acrescentou-se na mesma nota.