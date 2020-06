Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 0,51%, para os 4.644,85 pontos.

Na quinta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em baixa, com o índice PSI20 a recuar 0,33% para 4.621,13 pontos, em linha com as descidas registadas nas principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove desceram, oito subiram e uma ficou inalterada.