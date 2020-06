Covid-19

O presidente do Conselho Científico francês disse hoje que a "epidemia de covid-19 está neste momento controlada" em França.

"O vírus continua a circular, em particular em certas regiões (...), mas circula em velocidade reduzida", disse Jean-François Delfraissy à radio France Inter.

"Onde tínhamos dezenas de milhares de casos, cerca de 80.000 novos casos por dia no início de março, antes do confinamento, agora temos cerca de mil casos aproximadamente", estimou, na mesma entrevista realizada no dia em que cientistas alertam para os perigos de uma segunda vaga no país.